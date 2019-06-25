Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникамRT на русском 14:11

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен.

с чего всё началось

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