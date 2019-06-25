Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникамRT на русском вчера в 14:11

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
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с чего всё началось

Минфин и Минэнерго договорились по компенсации нефтяникам за поставки топлива с 2020 года

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен.
ТАССвчера в 13:48

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Согласованы источники компенсации нефтяникам за сделку по ценам на топливо

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Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

RT на русскомвчера в 14:11

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

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Минфин и Минэнерго договорились о компенсации нефтяникам на 2020 год

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Россиянам пообещали низкие цены на бензин

Lenta.ruвчера в 13:54

Минфин и Минэнерго договорились по компенсации нефтяникам за поставки топлива с 2020 года

ТАССвчера в 13:48

Минфин придумал, как сдержать цены на бензин без соглашений с нефтяниками

ПРАЙМвчера в 13:47
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
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В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

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Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
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Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане увеличилось до трёх

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Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

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Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

В Афганистане были убиты двое американских военнослужащих, об этом 26 июня сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
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Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
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Армия и оружие

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Политика

Шефа протокола Трампа отстранили от службы перед саммитом G20

Шефа протокола американского лидера Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от службы незадолго до саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

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Компьютер снабжён USB-входом, игры для Commodore 64 можно качать на специализированном сайте, что расширит библиотеку сразу в несколько раз.
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
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На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

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Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
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Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
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Политика

США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов

«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
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«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

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Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

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Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
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В России испытали инновационный сканер для спутников

Радиолокационный комплекс оснащен инновационными технологиями обнаружения движущихся объектов и алгоритмами сверхразрешения при сканировании местности.
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