Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникамRT на русском 14:11

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

с чего всё началось

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Экономика В России чиновникам поднимут оклады и пенсии Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии, однако сократят премиальную часть их доходов.

Происшествия В Костромской области загорелся корпус детского лагеря Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.

Хоккей Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками "Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.

Политика Госдума одобрила смягчение запрета на показ нацистской символики Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит использовать нацистскую символику в искусстве и учебно-просветительской деятельности.

Игры В Steam началась летняя распродажа В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.

Политика Власти Грузии обвинили члена созданной Саакашвили партии в беспорядках Генпрокуратура Грузии расследует дело о беспорядках в Тбилиси и вызвала для предъявления обвинения одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию.

Политика Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Политика СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Футбол Компани подписал контракт с «Андерлехтом» С 2003 по 2006 год Компани уже выступал за «Андерлехт».

Космос Аномальный выброс метана на Марсе закончился Содержание метана в атмосфере в районе марсианского кратера Гейла по данным с марсохода «Кьюриосити» упало с аномально высоких до фоновых значений — c 21 ppb (частей на миллиард) до уровня менее 1 ppb, сообщается на сайте миссии.

Политика Украина пожаловалась G20 на Россию Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Политика Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.

Политика Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Экономика Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.

Политика Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.