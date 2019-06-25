Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникамRT на русском 14:11

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
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Минфин и Минэнерго договорились по компенсации нефтяникам за поставки топлива с 2020 года

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
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Согласованы источники компенсации нефтяникам за сделку по ценам на топливо

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
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Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии, однако сократят премиальную часть их доходов.
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"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
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Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

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Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

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Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову

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