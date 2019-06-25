Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникамRT на русском вчера в 14:11

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Минфин и Минэнерго договорились по компенсации нефтяникам за поставки топлива с 2020 года

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
ТАССвчера в 13:48

Подробнее о событии

Россиянам пообещали низкие цены на бензин

Lenta.ruвчера в 13:54

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

RT на русскомвчера в 14:11

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Ведомостивчера в 13:56

Минфин и Минэнерго договорились о компенсации нефтяникам на 2020 год

Коммерсантъвчера в 13:56

Согласованы источники компенсации нефтяникам за сделку по ценам на топливо

Взгляд.рувчера в 13:37

Минфин и Минэнерго договорились по компенсации нефтяникам за поставки топлива с 2020 года

ТАССвчера в 13:48

Минфин придумал, как сдержать цены на бензин без соглашений с нефтяниками

ПРАЙМвчера в 13:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:14, Вашингтон
Финансы

Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе

В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»

Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Алла Борисовна была вдовой Олега Ефремова. Сегодня ее сын рассказал о причинах ее смерти.
Обновлено вчера в 08:58
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане увеличилось до трёх

Обновлено в 01:26
Здоровье

Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
Культура

Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября

Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
Политика

Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

К пыткам испытывают противоречивые чувства

Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Детей из летнего лагеря вывезли накануне. Сложная обстановка в посёлке Соляная.
Обновлено вчера в 21:54
Авто

Представили обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

В России снова могут запретить грузинское вино

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й.
Обновлено вчера в 19:39
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Максим Виторган: «Предатель никогда не почувствует себя предателем»

Обновлено вчера в 08:02
Транспорт

Москва обновляет автобусный парк новыми моделями

До конца года планируется обновить автобусный парк еще на 700 машин.
Обновлено в 01:08
Футбол

Головин сменил имидж, покрасив волосы

Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено вчера в 22:08
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско

Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.
Обновлено в 02:04
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное