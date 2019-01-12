Энергетика

Минэнерго допустило дальнейший рост цен на бензин
Газета.Ru
вчера в 12:17

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что цены на бензин в России в текущем году продолжат расти, передает РИА "Новости". По его словам, рост цен на топливо ожидается в пределах инфляции.
Газета.Ruвчера в 12:17
Александр Новак
Рост цен в январе связан с увеличением НДС, а так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше, будет зависеть от конъюнктуры.
— Александр Новак, российский политикКрасная весна вчера в 15:26

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