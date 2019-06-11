Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по стоимости нефти марки BrentТелеканал 360° вчера в 13:43
Министерство энергетики Соединенных Штатов понизило свой прогноз относительно стоимости нефти североморской марки Brent на текущий год. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Шоу-бизнес
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Певец Шура в свежем Instagram-посте в шутку сообщил поклонникам, что он решил продать старые зубы, так как копит на квартиру.
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Армия и оружие
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Обновлено в 09:59
Политика
Президент побывал на месте раскопок в Кремле
Российский лидер Владимир Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле. Для туристов вход будет открыт с 14 июня.
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Дома Зидана и Иско были ограблены
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Учёные США попрощались с российским космическим телескопом «Спектр-Р»
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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что в ходе встречи с замгоссекретарем США Андреа Томпсон они не обсуждали возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
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Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
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Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
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Долгожданное возвращение: «Люди в черном» снова спасают планету
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