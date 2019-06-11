Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по стоимости нефти марки BrentТелеканал 360° вчера в 13:43

Министерство энергетики Соединенных Штатов понизило свой прогноз относительно стоимости нефти североморской марки Brent на текущий год. Об этом сообщило РИА «Новости».
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