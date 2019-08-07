Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 годуRT на русском вчера в 16:00
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество
Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты
Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
Обновлено в 03:33
Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено вчера в 09:55
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Обновлено в 03:29
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции
Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.
Обновлено в 03:33
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Общество
В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
Факультативные занятия по изучению конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 01:21
Авто
Российский рынок автомобилей с правым рулем сократился на 1%
В 1 полугодии 2019 года объем рынка легковых автомобилей с правым рулем в России сократился на 1% — с 291,2 до 288,4 тыс. единиц.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии
Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистская группировка, запрещена в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.
Обновлено вчера в 21:06
Космос
Ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17 стартовала в США
С мыса Канаверал был произведен старт ракеты Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17. Трансляцию запуска ведет сайт SpaceX.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Директоры сети стриптиз-клубов создали тайные бордели в регионах РФ
В ходе расследования выяснилось, что житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов. Там за деньги оказывались услуги интимного характера.
Обновлено в 03:17
Политика
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено вчера в 09:33
Интернет
Google закрывает приложение для планирования поездок Trips
Стало известно о том, что компания Google закрывает своё приложение для планирования поездок Trips.
Обновлено в 03:24
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в бикини
Ирина выбрала бикини красного цвета, выгодно подчёркивающее её формы.
Обновлено в 03:48