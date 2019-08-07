Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 годуRT на русском вчера в 16:00
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
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Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Ливии уничтожен очередной украинский транспортный самолёт
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года в аэропорту Триполи в результате ракетного удара были уничтожены два украинских транспортных самолёта Ил-76.
Обновлено в 00:58
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Кино
Disney перезапустит культовые комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Запланированы, в частности, ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее", которые будут делаться для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 05:04
Экономика
Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров
Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации был введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии.
Обновлено в 04:29
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Борнмут» арендовал хавбека «Ливерпуля» Уилсона
22-летний Уилсон является воспитанником «Ливерпуля». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Дерби Каунти».
Обновлено в 02:38
Происшествия
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено 05 августа в 13:25
Общество
Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве
В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Трамп толкает Германию к России
На днях Дональд Трамп вновь заявил, что торговые переговоры с Европой идут очень трудно.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты
За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Общество
Жители России перечислили основные семейные нужды
Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
Обновлено в 04:32
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса
«Сан-Паулу» представил защитника Дани Алвеса в качестве игрока команды.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Барановская ответила на вопрос о связи с Аршавиным и четвертом ребенке
Кстати, не исключает Барановская, что у нее может появиться и четвертый ребенок. Напомним, у Аршавина четвертый ребенок уже есть.
Обновлено в 04:47