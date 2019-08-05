Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 годуRT на русском 16:00
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
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