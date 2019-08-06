Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 годуRT на русском 16:00
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.
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Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
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Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
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Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Генпрокуратура выявила, что власти регионов, где бушуют лесные пожары, искажали статистику о происходящем.
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Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
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Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
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Обновлено в 04:29
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Советы врача авиапассажирам: поешьте перед полетом, пейте томатный сок и не смотрите в иллюминатор
Полеты один - два раза в год не наносят серьезного ущерба здоровью, но два и более перелетов каждый месяц уже увеличивают риски для организма.
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Экономика
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Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Космос
Ученые нашли способ измерить скорость расширения Вселенной
Ученые из Калифорнийского технологического университета нашли способ измерить скорость расширения Вселенной с помощью новой методики, основанной на доплеровском сдвиге.
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Наука
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Сотрудники Принстонской детской лаборатории провели серию экспериментов и выяснили, что дети в возрасте от 3 до 5 лет так же легко и быстро запоминают новые слова, как и взрослые.
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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
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Не случайно научно-экспериментальное оборудование лаборатории «Робототехнические комплексы» военного инновационного технополиса ЭРА «заточено» на различные методы моделирования, управления и применения роботов в оборонной сфере.
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Обновлено в 12:12
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Долг Украины перед СНГ превысил 300 млн рублей
Размер задолженности со стороны Украины перед СНГ превысил отметку в 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в МИД РФ, пишут "Известия".
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