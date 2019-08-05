Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в текущем годуФинмаркет 01:46

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году и сохранило на 2020 год. Добыча нефти в США в 2019 году составит 12,3 млн баррелей в сутки, в 2020 году она вырастет до 13,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления по энергетике Минэнерго США (EIA).
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