Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в текущем годуФинмаркет 01:46
Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году и сохранило на 2020 год. Добыча нефти в США в 2019 году составит 12,3 млн баррелей в сутки, в 2020 году она вырастет до 13,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления по энергетике Минэнерго США (EIA).
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Citi понизил прогноз по Brent, но не исключает $70 за баррель до октября
Profinance.ru05 августа в 10:26
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