Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 годуRT на русском вчера в 16:00
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Обновлено в 04:25
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» отдохнул с матерью Бузовой в Петербурге
Андрей Разин приехал в Санкт-Петербург и хорошо провел время в компании Ирины Бузовой — матери Ольги Бузовой.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»
Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Кино
Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы мигрантам
Обновлено в 01:33
Футбол
Презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» посетили 45 тысяч болельщиков
На домашнем стадионе клуба во время представления 36-летнего бразильца присутствовало около 45 тысяч болельщиков.
Обновлено в 06:44
Общество
Жители России перечислили основные семейные нужды
Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
Обновлено в 04:32
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере.
Обновлено в 04:02
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Культура
Тест RT об истории книги
Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы знаете их историю.
Обновлено в 06:27
Транспорт
В Твери уволили всех водителей трамваев
Обновлено в 04:55
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Третий тест системы онлайн-голосования пройдет в Москве 21 августа
Новое испытание системы электронного голосования, которую впервые используют на выборах в Мосгордуму, пройдет 21 августа.
Обновлено в 04:35
Экономика
В аэропорту Горно-Алтайска построят международный терминал
В 2017 году АФК "Система" и ООО "СБК Баланс" (через ООО "Сбербанк Капитал" принадлежит Сбербанку) приобрели у компании "Сибмост" аэропорт Горно-Алтайска - 60% и 40% соответственно.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Молодой участковый из Уфы транслировал свою смерть в прямом эфире
Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.
Обновлено в 07:00
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал family look на отдыхе с сыном
Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов поделился с поклонниками серией трогательных снимков с сыном Марком на побережье Чёрного моря.
Обновлено в 03:15