Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 годуRT на русском 16:00
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:42, Вашингтон
Авто
В июле российский авторынок просел на 2%
В прошлом месяце на российском рынке было реализовано 139 968 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 2,4% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Обновлено в 09:40
Политика
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Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:52
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
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Политика
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Общество
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Обновлено в 11:36
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Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
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Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Во время пожара в московской квартире погиб один человек
Пожар произошел в доме на Наро-Фоминской улице в столичном районе Солнцево, в результате ЧП один человек погиб.
Обновлено в 16:50
Общество
Госслужащие попросили увеличить им размер суточных в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений попросил повысить чиновникам размер суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
США и Саудовская Аравия намерены противостоять Ирану на рынке нефти
Министерство энергетики США сообщило о договоренностях, достигнутых с Саудовской Аравией по противодействию Ирану на мировом рынке нефти в ходе встречи, которую министр энергетики Рик Перри провел в Вашингтоне с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом.
Обновлено в 20:15
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки со стрельбой в Москве
В Сети появилось видео с кадрами массовой драки со стрельбой, произошедшей на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 17:14
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Общество
Прокуратура опротестовывает родительские права
Обновлено в 18:09
Наука
Найти новые месторождения золота помогут исследования томских ученых
Томские геологи вернулись из экспедиции в Якутию, где они проводят исследования по поиску новых месторождений золота, - сообщили в пресс-службе вуза.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
В Германии отреагировали на заявления МИД России о вмешательстве
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство намерено обратиться к США и Германии по вопросу вмешательства их дипломатов и СМИ во внутрироссийские дела.
Обновлено вчера в 13:03
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На вооружении ВКС появится уникальный истребитель «Супер Сухой»
Согласно сведениям российского издания «Известия», ссылающегося на информацию Министерства обороны Российской Федерации, в ближайшем времени ВКС России пополнятся «Супер Сухими» - модернизированными истребителями Су-30СМ1.
Обновлено в 17:26
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
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США ввели санкции против венесуэльских активов
Согласно новому президентскому указу, вступившему в силу незамедлительно, все финансовые, движимые и недвижимые активы в США, принадлежащие государственным структурам Каракаса, должны быть заморожены и арестованы, говорится в сообщении администрации Трампа.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Huawei Mate 30 предстал на качественных изображениях
Slashleaks опубликовал качественные изображения смартфона Huawei Mate 30.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Около 400 кг героина изъяли полицейские в Великобритании
Около 400 кг героина было изъято сотрудниками Национального криминального агентства Великобритании из контейнера в порту Филикстоу.
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