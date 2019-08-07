Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 годуRT на русском вчера в 16:00
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Происшествия
В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей
Обновлено в 00:26
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку
Xiaomi планирует начать производство новой модели смартфонов.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено 05 августа в 22:40
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
Как «Порту» готовится к матчу Лиги чемпионов в Краснодаре
Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты
Компания Intel напомнила о процессоре с 56 ядрами и TDP 400 Вт
Корпорация Intel объявила, что процессоры Intel Xeon Scalable следующего поколения (известные под кодовым названием Cooper Lake) будут насчитывать до 56 процессорных ядер и иметь встроенные средства ускорения обучения ИИ.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Китай приостановил импорт американской сельхозпродукции
Китай временно прекратил импорт сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено 05 августа в 14:25
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье
Топ-7 низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже худеющим
Не огорчайтесь: есть сладости можно даже на диете.
Обновлено вчера в 05:53
Транспорт
В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер
Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Политика
США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Космос
SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17 на околоземную орбиту
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильский спутник AMOS-17.
Обновлено в 00:28
Технологии
Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами
С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено вчера в 00:58
Футбол
Зырянов против Вальдеса: молодежный «Зенит» обыграл «Барселону» U19
В товарищеском матче молодежный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19 со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии, ее обслуживал петербургский судья Сергей Лапочкин.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.
Обновлено в 00:15
Гаджеты
Мультимедийный ноутбук ASUS VX60GT, с процессором Core i7-9750H, GTX 1650
Мультимедийный ноутбук, VX60GT с процессором Intel Core 9-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650, до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57