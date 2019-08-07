Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.

Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году

Шоу-бизнес Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.

Политика Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Экономика Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Футбол Как «Порту» готовится к матчу Лиги чемпионов в Краснодаре Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.

Гаджеты Компания Intel напомнила о процессоре с 56 ядрами и TDP 400 Вт Корпорация Intel объявила, что процессоры Intel Xeon Scalable следующего поколения (известные под кодовым названием Cooper Lake) будут насчитывать до 56 процессорных ядер и иметь встроенные средства ускорения обучения ИИ.

Политика Китай приостановил импорт американской сельхозпродукции Китай временно прекратил импорт сельскохозяйственной продукции из США.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Транспорт В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Политика США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.

Технологии Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Футбол Зырянов против Вальдеса: молодежный «Зенит» обыграл «Барселону» U19 В товарищеском матче молодежный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19 со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии, ее обслуживал петербургский судья Сергей Лапочкин.

Шоу-бизнес Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Происшествия В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.

Гаджеты Мультимедийный ноутбук ASUS VX60GT, с процессором Core i7-9750H, GTX 1650 Мультимедийный ноутбук, VX60GT с процессором Intel Core 9-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650, до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.