Энергетика

Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 годуRT на русском вчера в 16:00

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэнерго США ожидает снижение средней цены на Brent в 2019 году

Красная веснавчера в 21:39

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти

News.ruвчера в 12:32

Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть

Парламентская газетавчера в 17:05

Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году

RT на русскомвчера в 16:00

Торговая война с баррелем

Коммерсантъвчера в 15:55

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 г до $65,15 с $66,51

ПРАЙМвчера в 14:09

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти на текущий год

Московский Комсомолецвчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Происшествия

В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей

Обновлено в 00:26
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку

Xiaomi планирует начать производство новой модели смартфонов.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено 05 августа в 22:40
Экономика

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье

Обновлено вчера в 23:11
Футбол

Как «Порту» готовится к матчу Лиги чемпионов в Краснодаре

Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты

Компания Intel напомнила о процессоре с 56 ядрами и TDP 400 Вт

Корпорация Intel объявила, что процессоры Intel Xeon Scalable следующего поколения (известные под кодовым названием Cooper Lake) будут насчитывать до 56 процессорных ядер и иметь встроенные средства ускорения обучения ИИ.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Китай приостановил импорт американской сельхозпродукции

Китай временно прекратил импорт сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено 05 августа в 14:25
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье

Топ-7 низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже худеющим

Не огорчайтесь: есть сладости можно даже на диете.
Обновлено вчера в 05:53
Транспорт

В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер

Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

На территории села в Ингушетии введен режим КТО

Обновлено в 00:41
Политика

США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику

Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Космос

SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17 на околоземную орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильский спутник AMOS-17.
Обновлено в 00:28
Технологии

Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами

С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Коломойский рассказал о переписках с Зеленским

Обновлено вчера в 09:55
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Здоровье

Медики: Старение организма начинается с пяток

Обновлено вчера в 00:58
Футбол

Зырянов против Вальдеса: молодежный «Зенит» обыграл «Барселону» U19

В товарищеском матче молодежный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19 со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Смена» в «Газпром»-Академии, ее обслуживал петербургский судья Сергей Лапочкин.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов

Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.
Обновлено в 00:15
Гаджеты

Мультимедийный ноутбук ASUS VX60GT, с процессором Core i7-9750H, GTX 1650

Мультимедийный ноутбук, VX60GT с процессором Intel Core 9-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650, до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное