Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель. Об этом сообщается на сайте EIA.

Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.

Технологии В России запланирован запуск производства промышленных экзоскелетов Ректора ЮЗГУ Сергей Емельянов заявил, что в ближайшие 2 года Россия может стать мировым лидером во внедрении экзоскелетных комплексов в промышленное производство.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Происшествия Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.

Армия и оружие Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Политика Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Шоу-бизнес Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.

Политика Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Политика Зеленский сообщил об увольнении главы администрации Богдана "Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении Зеленского на сайте администрации президента Украины.

Спорт Южную Корею возмутил расистский жест тренера сборной РФ по волейболу Федерация волейбола Южной Кореи пожалуется на старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато.

Политика Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.

Наука В Новой Зеландии обнаружили останки крупнейшего в мире попугая Анализ окаменелостей позволил идентифицировать древнюю птицу как представителя самого крупного из когда-либо существовавших видов попугаев.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Происшествия В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.