Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти BrentИзвестия 12:58

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году до $69,64 за баррель с $65,15. Это следует из ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, передает агентство «РИА Новости». Повышен прогноз и на 2020 год — до $67 с $62.
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Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent

Известия12:58

Минэнерго США не исключает полного прекращения добычи нефти в Венесуэле

ПРАЙМ12:57
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Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
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Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
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Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного

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Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Пентагон подтвердил, что США получили данные о планах Ирана атаковать американские силы

В документе отмечается, что СЕНТКОМ запросило отправку в регион дополнительных сил после того, как получило "очевидные свидетельства" того, что Иран и "его марионеточные силы готовились к возможной атаке на американских военнослужащих в регионе".
Обновлено в 13:13
Происшествия

Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам

Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
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Walt Disney отложила премьеру «Аватара 2» на год

Обновлено в 13:33
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Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции

Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.
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Интернет

Официально представлен новый браузер Microsoft Edge

Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium.
Обновлено в 02:11
Музыка

Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»

Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
Обновлено в 13:00
Культура

Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
Спорт

Алина Загитова лидирует в рейтинге лучших фигуристок мира

Международный союз конькобежцев опубликовал рейтинг лучших фигуристок мира. Возглавила его россиянка Алина Загитова, пишет Life.
Обновлено в 06:13
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом назвал стартовый состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Присутствовавший на родах Меган Маркл принц Гарри гордится женой

Сегодня, шестого мая, в семье принца Гарри и Меган Маркл произошло долгожданное пополнение. Меган подарила своему супругу мальчика.
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей

Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»

Обновлено в 12:20
Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия

Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
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Экс-замначальника липецкого УФСИН получила пять лет колонии за взятки

Суд приговорил к пяти годам колонии бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Липецкой области за превышение полномочий и взяточничество, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 13:08
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