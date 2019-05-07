Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти BrentИзвестия вчера в 12:58

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году до $69,64 за баррель с $65,15. Это следует из ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, передает агентство «РИА Новости». Повышен прогноз и на 2020 год — до $67 с $62.
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EIA повысило прогноз добычи нефти в США в 2019 и 2020 годах

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Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
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Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

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Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе

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Минфин увеличит покупки иностранной валюты

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Обновлено в 03:04
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Ирана по СВПД

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки серьезной, «спровоцированной предыдущими волюнтаристскими решениями».
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Авто

Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая

Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена

По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 04:44
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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество

Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
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В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

Российские зенитные комплексы отразили атаку боевиков на Хмеймим

Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Московский подросток изнасиловал второклассника в лесу

В полицию обратилась мать пострадавшего второклассника, которому пришлось обратиться в одну из московских больниц с признаками насильственных действий сексуального характера, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:42
Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
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Общество

Шойгу запретил привлекать детей в «Юнармию» насильно

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Обновлено в 05:41
Общество

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
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Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
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Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
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Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
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Ученые из России связали «огненные волосы» Солнца с солнечным ветром

Российские астрофизики проследили за движением плазмы в так называемых макроспикулах, части огненной "шевелюры" светила, и выяснили, что эти выбросы оказались напрямую связаны с рождением солнечного ветра.
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В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне

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Назван полный список косяков Chevrolet Niva

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Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
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