Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти BrentИзвестия вчера в 12:58
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году до $69,64 за баррель с $65,15. Это следует из ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, передает агентство «РИА Новости». Повышен прогноз и на 2020 год — до $67 с $62.
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