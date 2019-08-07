Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефтиNews.ru вчера в 12:32
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей). Прогноз на 2020 год остался прежним.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Общество
Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста
Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 06:52
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Армию Украины привели в боеготовность после гибели шести военных
В заявлении говорится, что части и подразделения резерва ВФУ на Мариупольском направлении приведены в высшие степени боевой готовности.
Обновлено в 06:44
Футбол
Сеск Фабрегас: «Удивлен разговорами о лишнем весе Азара»
Бельгиец подвергся критике со стороны испанских СМИ после перехода в "Реал", поскольку якобы имеет лишние семь килограммов веса.
Обновлено в 05:47
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Происшествия
На Алтае в результате камнепада погибла туристка
Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Тюменской области током убило тысячу свиней
В Тюменской области массово погибли свиньи.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.
Обновлено в 07:37
Наука
Люди не захотели отдавать свою работу другим людям и предпочли роботов
Немецкие ученые выяснили, что люди предпочитают уступать свое место роботам, а не другим людям.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Футбол
«Локомотив» сделал предложение форварду молодёжной сборной Ирландии
Ирландский нападающий Джонатан Афолаби получил предложения от ряда английских клубов, а также от московского «Локомотива», сообщает Pundit Arena.
Обновлено в 08:23
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Политика
Посольство США в РФ подтвердило отставку Хантсмана
Посольство США в России подтвердило подлинность прошения посла Джона Хантсмана о сложении полномочий.
Обновлено в 07:59
Авто
Новый Hyundai Sonata приедет в Россию только с одним мотором
Пару мотору составит безальтернативный 6-ступенчатый "автомат".
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Шоу-бизнес
Андрей Разин опубликовал признание после встречи с мамой Ольги Бузовой
Успех ребят повторяет сейчас Ольга Бузова. Не так давно Андрей Разин назвал Ольгу худшей певицей за всю историю человечества.
Обновлено в 09:21
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В сочинской больнице умер несуществующий по документам младенец
В одной из больниц Сочи скончался ребенок, родители которого увлеклись духовными практиками и решили не регистрировать его и не оказывать необходимую медицинскую помощь.
Обновлено в 09:29