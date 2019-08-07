Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефтиNews.ru вчера в 12:32

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей). Прогноз на 2020 год остался прежним.
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