Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефтиNews.ru вчера в 12:32
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей). Прогноз на 2020 год остался прежним.
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