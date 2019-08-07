Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей). Прогноз на 2020 год остался прежним.

Происшествия В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.

Политика Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Происшествия Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Происшествия Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.

Экономика Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции.

Политика Трамп назвал Федрезерв проблемой США Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система — это проблема государства.

Происшествия В Кузбассе жестоко избили кемеровского правозащитника В Кузбассе злоумышленники жестоко избили популярного правозащитника, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.

Политика В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Происшествия Рейсовый автобус сбил насмерть девочку в Благовещенске Ребенок попал под колеса автобуса в зоне пешеходного перехода в Благовещенске.

Общество В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.

Армия и оружие Северный флот может стать отдельным военным округом РФ Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы и стать пятым военным округом в РФ.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Политика Зеленский обсудил с Макроном возможность созыва «нормандской четвёрки» Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 7 августа пресс-служба украинского лидера.

Футбол Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о процессе адаптации новичка команды немецкого полузащитника Андре Шюррле.

ЖКХ В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.