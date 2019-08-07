Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти на текущий годМосковский Комсомолец вчера в 21:00

На следующий год прогноз по легкой нефти понижен до 59,5 доллара за баррель с предыдущего значения в 63 доллара. Управление энергетической информации США также считает, что нефтедобыча в следующем году в стране достигнет рекордного уровня 13,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году.
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Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в текущем году

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