Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти на текущий годМосковский Комсомолец вчера в 21:00
На следующий год прогноз по легкой нефти понижен до 59,5 доллара за баррель с предыдущего значения в 63 доллара. Управление энергетической информации США также считает, что нефтедобыча в следующем году в стране достигнет рекордного уровня 13,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Чувашии судью мирового суда подозревают в мошенничестве
Во время передачи очередного транша в 1 млн 800 тыс. рублей 16 июля 2018 года мирового судью задержали сотрудники ФСБ по Чувашии.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Экономика
Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России
Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.
Обновлено в 07:30
Футбол
Лучшим игроком матча «Урал» – «Ростов» признали Романа Еременко
Обновлено вчера в 01:58
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 17:42
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Молодой участковый из Уфы транслировал свою смерть в прямом эфире
Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.
Обновлено в 07:00
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.
Обновлено в 02:46
Экономика
Минэкономразвития объяснило падение реальных доходов населения
Реальные доходы населения сократились на 0,2% во II квартале 2019 года на фоне роста процентных платежей по кредитам, в то же время сокращаются доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности и ненаблюдаемые доходы, следует из «Картины экономики» за июль, подготовленной Минэкономразвития.
Обновлено в 06:30
Политика
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей
Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Ядерную войну больше ничего не сдерживает: американский политик заявил, что решение проблемы кроется в США
«Говоря откровенно, по моему мнению, после 2020 – 2021 годов впервые в истории не будет ничего, что могло бы удержать нас от применения ядерного оружия», — признал политический деятель.
Обновлено в 07:57
Политика
Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД
Соединенные Штаты решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том числе из-за шагов китайской стороны.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено 05 августа в 01:40
Наука
Машинное обучение собрало кубик Рубика за наименьшее число ходов
Обновлено 31 июля в 20:02