Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти на текущий годМосковский Комсомолец вчера в 21:00
На следующий год прогноз по легкой нефти понижен до 59,5 доллара за баррель с предыдущего значения в 63 доллара. Управление энергетической информации США также считает, что нефтедобыча в следующем году в стране достигнет рекордного уровня 13,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
Шоу-бизнес
София Ротару празднует свой 72-й день рождения
Обновлено в 03:39
Происшествия
Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева
В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Сибирь» в товарищеском матче
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский заявил о долгом разговоре с Путиным про ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу гибели 6 августа четырех украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:55
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Космос
Активы Воронежского механического завода передадут АО «КБХА»
Решение о передаче КБХА активов филиала Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева — Воронежского механического завода принято на состоявшихся в конце июля заседаниях Совета директоров АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» и Совета директоров АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»).
Обновлено в 04:11
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10
Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено в 10:20
Экономика
Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войн
Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%.
Обновлено в 09:10
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Футбол
Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 08:37
Наука
Социальная активность поможет избежать ранней деменции
Ученые установили, что среди 60-летних людей, которые ежедневно общаются с родственниками и друзьями, деменция развивается на 20 % реже, чем среди тех, кто ведет замкнутый образ жизни.
Обновлено в 11:15
ЖКХ
В Минстрое прокомментировали идею включать отопление летом
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 07:39
Технологии
Российский самолет на водородной тяге презентуют на МАКС-2019
Разработанный в России самолет на водородной тяге «Сигма-4» впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019 в Московской области.
Обновлено в 04:21
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 10:16
Общество
Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 08:35
Авто
Эксклюзивный Ferrari Sergio продадут на аукционе
Аукционный дом Gooding & Company на Пеббл-Бич торгах продаст очень редкий спорткар Ferrari Sergio 2014 года выпуска.
Обновлено в 12:02
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России
Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Карина Разумовская впервые стала мамой
Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.
Обновлено в 14:00
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном
Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
Обновлено в 14:19
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15