Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти BrentГазета.Ru 12:17
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
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Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Могут ли семечки вызывать аппендицит, рассказали врачи
Врачи из нескольких больниц турецкого Измира рассказали, что семечки и косточки не могут вызывать аппендицит.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Под Геленджиком в ДТП погибли четыре человека
В результате аварии погибли четыре человека — три человека из Mercedes и один — из Ford, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:45
Здоровье
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Общество
Французский «Мультикомфорт» в русском исполнении
Подведены итоги финала Международного студенческого конкурса «Мультикомфорт от Сен-Гобен» за 2019 год.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
Родители узнали об этом, когда по ошибке приобрели капсулы с кофе без кофеина, и состояние мальчика ухудшилось.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка
Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае
Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 18:01
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено в 17:45
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Google выпустил дудл ко Дню России
Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:01
Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России
Обновлено в 10:35
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Политика
Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17