Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти BrentГазета.Ru вчера в 12:17
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
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Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Террористы в Сирии используют детей в качестве своих солдат
Профессор Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин отметил, что использование детей в качестве солдат нехарактерно для Ближнего Востока, но чаще практикуется в бедных мусульманских странах Африки.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Голкипер футбольного «Зенита» Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту
Делом о мелком хулиганстве закончился для вратаря футбольного "Зенита" и сборной России Андрея Лунева визит в аэропорт "Внуково".
Обновлено в 10:29
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено в 05:03
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту
Сегодня подписал закон «О Временных следственных комиссиях», специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной рады Украины, — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Волгоградские единороссы выдвинули Бочарова кандидатом в губернаторы
В ходе тайного голосования партийцы выдвинули действующего главу региона Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы.
Обновлено в 09:22
Общество
Фигуристка Медведева поздравила соотечественников с Днем России
Известная российская фигуристка Евгения Медведева поздравила жителей страны с Днем России.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Хоккей
Тарасенко сможет сыграть в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко не принял участия в последней по времени тренировки команды, но сможет сыграть в седьмом, решающем матче финала Кубка Стэнли против "Бостона Брюинз".
Обновлено в 04:35
Политика
В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева
Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Соблазнительная Елена Корикова показала фигуру в бикини
Стоит отметить и впечатляющую, соблазнительную фигуру звезды.
Обновлено в 06:38
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Опасный бутерброд: названы основные симптомы заражения листерией
Как оказалось, в еде присутствовала бактерия листерия.
Обновлено в 06:13
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Спорт
Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы
Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.
Обновлено в 10:11
Политика
Климкин сообщил об ответных шагах Киева при возвращении России в ПАСЕ
Подходы Украины к участию в Совете Европы станут «более прагматичными», если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения «каких-либо условий, выдвинутых ассамблеей».
Обновлено в 09:57
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения
На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Футбол
Началась продажа билетов на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА объявила о старте продаж билетов на Евро-2020. Прием заявок продлится с 12 июня до 12 июля 2019 года.
Обновлено в 08:19
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33