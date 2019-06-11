Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти BrentГазета.Ru вчера в 12:17
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
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Армия и оружие
США увеличивают военное развертывание на морской базе Рота в Испании
Испанское правительство одобрило увеличение военного развертывания США на базе «Рота» в провинции Кадис без реформирования двустороннего оборонного соглашения, как это делалось ранее.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения
На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Политика
Путин в День России вручил государственные премии в Кремле
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в его семействе
Обновлено в 06:37
Футбол
Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет
В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть.
Обновлено в 04:57
Политика
Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»
Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
Обновлено в 06:07
Экономика
Nordgold завершила последний этап выкупа акций
Nordgold SE завершила последний этап тендерного предложения по выкупу акций, проводимому в соответствии с циркуляром от 9 февраля 2017 года, сообщила компания.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку
7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Футбол
Ромелу Лукаку: «Летом приму наилучшее решение для своей карьеры»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал свое будущее.
Обновлено в 04:52
Футбол
«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо
В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 03:06
Политика
Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Общество
В Туле открыт фестиваль «Автострада»
Около тысячи машин представлено на выставке. В честь Дня России сегодня в Туле проходит международный фестиваль «Автострада».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Зеленский встретится с президентом Германии
30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.
Обновлено в 06:46
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Политика
МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена
Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Путешествия
В Белоруссии заявляют о росте интереса туристов к Чернобыльской зоне отчуждения
Ранее представитель украинской фирмы «Чернобыль тур» сообщил, что поток туристов в зону отчуждения увеличился после выхода сериала «Чернобыль» на американском телеканале HBO.
Обновлено в 06:22