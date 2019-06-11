Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти BrentГазета.Ru вчера в 12:17

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
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Минэнерго США пересмотрело прогнозы цен на нефть на 2019 и 2020 годы

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США разочаровались в Brent

Вестник Кавказавчера в 15:01

Минэнерго США снизило прогноз по стоимости нефти марки Brent

Телеканал 360°вчера в 13:43

Минэнерго США понизило прогноз по ценам на нефть в 2019 году

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Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране на 2019-2020 гг

ПРАЙМвчера в 13:07

Минэнерго США понизило прогноз по цене Brent до $66,64

Коммерсантъвчера в 19:17
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Армия и оружие

США увеличивают военное развертывание на морской базе Рота в Испании

Испанское правительство одобрило увеличение военного развертывания США на базе «Рота» в провинции Кадис без реформирования двустороннего оборонного соглашения, как это делалось ранее.
Обновлено в 05:35
Происшествия

На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания

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Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Политика

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения

На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Общество

От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый кот

Обновлено в 06:51
Политика

В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов

В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено в 02:06
Политика

Путин в День России вручил государственные премии в Кремле

Обновлено в 05:41
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Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в его семействе

Обновлено в 06:37
Футбол

Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет

В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть.
Обновлено в 04:57
Политика

Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»

Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
Обновлено в 06:07
Экономика

Nordgold завершила последний этап выкупа акций

Nordgold SE завершила последний этап тендерного предложения по выкупу акций, проводимому в соответствии с циркуляром от 9 февраля 2017 года, сообщила компания.
Обновлено в 05:29
Здоровье

Назван разрушающий почки витамин

Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку

7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Футбол

Ромелу Лукаку: «Летом приму наилучшее решение для своей карьеры»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал свое будущее.
Обновлено в 04:52
Футбол

«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо

В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 03:06
Политика

Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики

Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Технологии

WhatsApp грозит своим пользователям судами

Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Общество

В Туле открыт фестиваль «Автострада»

Около тысячи машин представлено на выставке. В честь Дня России сегодня в Туле проходит международный фестиваль «Автострада».
Обновлено в 06:03
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Зеленский встретится с президентом Германии

30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.
Обновлено в 06:46
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 04:53
Политика

МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена

Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Путешествия

В Белоруссии заявляют о росте интереса туристов к Чернобыльской зоне отчуждения

Ранее представитель украинской фирмы «Чернобыль тур» сообщил, что поток туристов в зону отчуждения увеличился после выхода сериала «Чернобыль» на американском телеканале HBO.
Обновлено в 06:22
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