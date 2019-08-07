Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть на 2019 годЕвразия Daily 04:14
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent в 2019 году с $ 66,51 до $ 65,15 за баррель. Об этом говорится в краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA). Также понижен прогноз по средней цене нефти Brent в 2020 году — c $ 67 до $ 65 за баррель.
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