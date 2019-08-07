Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть на 2019 годЕвразия Daily 04:14

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent в 2019 году с $ 66,51 до $ 65,15 за баррель. Об этом говорится в краткосрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA). Также понижен прогноз по средней цене нефти Brent в 2020 году — c $ 67 до $ 65 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть на 2019 год

Евразия Daily04:14

Минэнерго США ожидает снижение средней цены на Brent в 2019 году

Красная веснавчера в 21:39

Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть

Парламентская газетавчера в 17:05

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти на текущий год

Московский Комсомолецвчера в 21:00

Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году

RT на русскомвчера в 16:00

Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 г до $65,15 с $66,51

ПРАЙМвчера в 14:09

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти

News.ruвчера в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Происшествия

В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека

Обновлено в 18:42
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Кино

Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»

Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Кино

Моника Левински стала продюсером сериала об импичменте Билла Клинтона

Обновлено в 08:20
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Сторонники Атамбаева заявили, что захватили бойцов спецназа

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецподразделений, штурмовавших дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области.
Обновлено в 12:47
Политика

Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено вчера в 03:36
Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Руководство Панамского канала опровергло задержание венесуэльского судна

Руководство Панамского канала заявляет, что движение транспорта по транспортной артерии идет в обычном режиме, и отрицает задержание какого-либо судна.
Обновлено в 17:51
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Экономика

«Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года

Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы

Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:56
Финансы

Резервный банк Новой Зеландии сократил ключевую ставку

Сегодня Резервный банк Новой Зеландии заявил, что понижает ключевую процентную ставку до 1%, ранее ставка составляла 1,5%.
Обновлено в 08:09
Культура

Народный артист Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Обновлено в 07:04
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика

Глава ЛНР пригласил Зеленского в Луганск

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Луганск на переговоры о прекращении гражданской войны.
Обновлено в 17:34
Футбол

Краснодар — Порту 0:1

В среду вечером в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Порту" - 0:1. Решающий мяч гости провели за две минуты до конца встречи.
Обновлено в 14:54
Политика

Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Наука

Химики впервые получили двумерное золото

Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено в 07:08
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Министр обороны Казахстана назвал Армейские игры новым форматом военной дипломатии

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет из «Шереметьево»

Обновлено в 10:12
Финансы

Цена на золото достигла шестилетнего максимума

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в "пренебрежении" правилами и нормами, что, по его мнению, привело к прекращению действия Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:03
Политика

Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+.
Обновлено в 16:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное