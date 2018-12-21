Россия настаивала на снижении объемов для себя в 150 тыс. баррелей в сутки, Саудовская Аравия требовала снижения Россией добычи на 300 тыс. баррелей в сутки. В итоге было выбрано среднее значение.

Минэнерго: Россия снизит нефтедобычу на 228 тыс. баррелей в сутки

Энергетика Энергетика Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Энергетика Энергетика Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.

Энергетика Энергетика Российские компании построят НПЗ в Порт-Судане Названия российских компаний, стоимость контракта и сроки строительства НПЗ не сообщаются Министерство нефти, газа и полезных ископаемых Судана подписало соглашение с российскими компаниями о строительстве в Порт-Судане на северо-востоке страны нефтеперерабатывающего завода мощностью 220 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки, сообщило издание Al Shorouq.

Энергетика Энергетика В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Энергетика Энергетика В Пермском крае повысится плата за газ За газ для отопительных нужд стоимость повысится на семь копеек (4.91).

Энергетика Энергетика Почти $2,7 млрд потратила Украина на закупки газа за 10 месяцев 2018 За 10 месяцев 2018 года, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы. Из России импорт прекращен 25 ноября 2015 года.

Энергетика Энергетика За неделю в Свердловской области подорожал бензин АИ-95 В Свердловской области отмечен рост цены на бензин марки АИ-95. За неделю с 10 по 16 декабря он подорожал на 11 копеек.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году Владельцы нефтяных танкеров в этом году отправили на металлолом рекордное количество таких судов - ровно сотню.

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Энергетика Энергетика «Газпром» завершил основной объем работ на газопроводе «Сила Сибири» "Газпром" закончил основной объем работ на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири".

Энергетика Энергетика Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ Компании, в которых более 50% акций принадлежит государству, обяжут перевести свой автомобильный транспорт на газ.