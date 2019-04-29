Энергетика

Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 маяРоссийская газета вчера в 17:51

Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении.
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В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию

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Минэнерго России назвало срок поставок чистой нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Rambler News Serviceвчера в 15:04
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Неофициальную информацию о мощности Mercedes-AMG GT R Black Series еще стоит проверить, потому что поступила она от человека, который якобы заказал суперкар у немецкого производителя.
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Прокуратура проверит, почему глава Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края просит Следственный комитет изучить сведения о том, почему нынешний глава Хакасии, 31-летний коммунист Валентин Коновалов, в свое время уклонился от службы в рядах российской армии, передают "Известия" .
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Политика

Главы МИД России и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме

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Политика

ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом

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Общество

Император Японии отрекся от престола

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Авто

В Сети появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Глава Минпромторга Денис Мантуров лично приехал познакомиться с первым товарным образцом внедорожника Aurus Komendant.
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Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

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Общество

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Политика

В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
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Футбол

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Кино

Актер «Игры престолов» предложил альтернативную концовку последнего эпизода

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«Вконтакте» создала нейросеть для создания новостных заголовков

Команда исследователей «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая может формулировать новостные заголовки на русском и английском языках.
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Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
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Обновлено в 06:52
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Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
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