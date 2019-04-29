Энергетика

Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 маяРоссийская газета вчера в 17:51

Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении.
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Поступление качественной российской нефти на Мозырский НПЗ ожидается 2-3 мая

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Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
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Зеленский встретился с главой ПЦУ

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Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
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По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
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США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:40
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На Avito выставили мозаичное панно со строящихся станций метро

На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже мозаичного панно из смальты «Афганистан».
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В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 05:20
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Путин обсудил с членами Совбеза минувшие переговоры с Ким Чен Ыном

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В России прокомментировали слова военного советника Зеленского

Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
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Полиция задержала министра экономики Дагестана

Правоохранительные органы задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках дела о хищении 20 млн рублей.
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Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» (Long March-4B) успешно вывела на орбиту два спутника «Тяньхуэй-2», сообщает People’s Daily.
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Нейросеть для создания новостных заголовков разработали во «ВКонтакте»

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" изобрели нейросеть для генерации новостных заголовков.
Обновлено в 09:23
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Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Сообщалось, что работникам завода в обязательном порядке было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
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«Зенит» и «Ахмат» рассудит бригада Матюнина

Главным арбитром встречи «Ахмата» и «Зенита» станет судья Алексей Матюнин из Москвы.
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Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
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Появились первые изображения новой LADA Granta Sport

Напомним, дорестайлинговая LADA Granta Sport, выпускавшаяся «АвтоВАЗом» с 2013 по середину 2018 года, продавалась в России с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 и 114 л.с. Цены начинались от 534 900 рублей.
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Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
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Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
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Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
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Обновлено вчера в 14:56
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