Энергетика

Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 маяРоссийская газета вчера в 17:51

Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении.
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Поступление качественной российской нефти на Мозырский НПЗ ожидается 2-3 мая

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