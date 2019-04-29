Энергетика
Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 маяРоссийская газета вчера в 17:51
Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении.
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Минэнерго сообщило о сроках поступления «чистой» нефти в Белоруссию
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Минэнерго России назвало срок поставок чистой нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии
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