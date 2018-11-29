Энергетика

Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта
Российская газета
06:57

В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.
Российская газета06:57
с чего всё началось

Минэнерго отмечает восстановление уровня прибыльности автозаправочных станций

Нефтяным компаниям было более выгодно продавать бензин и дизельное топливо за рубежом, чем на внутреннем рынке, с середины декабря прошлого года по октябрь 2018 года.
ТАСС03:58

Подробнее о событии

Минэнерго заявило о восстановлении прибыли АЗС

Известия10:09

Нефтяники начали наживаться на продажах бензина в России

Lenta.ru07:13

4 рубля на литре — нормальный доход: эксперт о прибыльности АЗС

REGNUM06:48

Минэнерго сообщило о восстановлении прибыльности АЗС

Ведомости05:12

Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС

Коммерсантъ04:51

Минэнерго оценило доходы нефтяников в 4 руб. за литр бензина на АЗС

РБК04:48

Минэнерго отмечает восстановление уровня прибыльности автозаправочных станций

ТАСС03:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Энергетика

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено в 12:26
Энергетика

«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%

"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 12:41
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%

Обновлено в 11:14
Энергетика

«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти

Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 10:48
Энергетика

«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд

Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено в 11:08
Энергетика

В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона

В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 10:35
Энергетика

«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море

«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Petrobras выставила на продажу 37 месторождений

Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.
Обновлено в 01:32
Энергетика

Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка

Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено в 05:36
Энергетика

Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном

Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено в 01:41
Энергетика

Депутат Рады: Власть отдает газотранспортную систему олигархам

Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов уверен, что власти страны готовятся отдать ГТС в частные руки и сознательно занижают стоимость "стратегической трубы" В эфире канала "112 Украина" парламентарий предупредил, что приватизация газотранспортной системы Украины приведёт к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения.
Обновлено в 06:01
Энергетика

Нефть «нащупала дно» в районе $56-60

На проходящем в Москве ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин назвал цену нефти в $60 «вполне приемлемой», а также «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 10:33
Энергетика

Энергия ВИЭ пойдет на добычу нефти?

Exxon Mobil купит 500 МВт «зеленой» энергии, чтобы обеспечить нефтедобычу в бассейне Permian в ближайшие 12 лет.
Обновлено в 10:12
ещё по теме
Главное