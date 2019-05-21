Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»RT на русском 06:03
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
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Польша попросила принять срочные меры для возобновления поставок нефти по «Дружбе»
Rambler News Service06:39
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