Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»RT на русском 06:03

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».

Транспорт Через ремонтируемый участок проспекта Победы оборудуют три перехода В рамках контракта, стоимостью 450 миллионов рублей проезжую часть участка от площади Танкистов до площади Кольцевая (1,5 км) расширят до трех полос движения в каждую сторону.

Общество В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма Фонд Святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку.

Политика Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.

Политика Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Политика На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.

Происшествия Суд продлил арест фигурантам дела Абызова Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Экономика Премьер Белоруссии ожидает роста ВВП страны в 1-м полугодии на 1,8% Прирост ВВП за первое полугодие 2019 года должен составить 1,8%, заявил премьер-министр Сергей Румас после совещания у президента по вопросам роста экспорта и экономики в целом, передает агентство БелТА.

Политика Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.

Политика Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Игры Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4 Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.

Футбол Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".

Политика В Киеве объявился еще один претендент на пост премьер-министра Согласно Основному Закону, в Украине назначение на пост главы правительства производится по представлению президента.

Наука В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.

Политика В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Происшествия Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.

Авто Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.

Происшествия Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Кино Джордж Мартин прокомментировал завершение сериала «Игра престолов» Американский писатель-фантаст Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и пламени», прокомментировал завершение телесериала «Игра престолов».

Общество Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.

Политика Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.

Транспорт Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.