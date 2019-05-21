Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»RT на русском 06:03

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».

Политика Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.

Футбол Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне Лионель Месси в последнем туре чемпионата Испании против "Эйбара" сделал дубль и довёл число голов на клубном уровне до 602.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 получит аккумулятор на 4000 мАч с ИИ Вейбинг отметил, что в Redmi K20 очень активным пользователям полного заряда будет хвать на полный день, а менее активным батареи хватит на пару дней.

Кино Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.

Происшествия Причины трагедии в Керченском колледже установлены Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.

Общество Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.

Здоровье Онколог назвал вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.

Гаджеты Смартфоны Huawei отключат от Android Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.

Космос NASA: Мимо Земли пролетел огромный опасный астероид Исследователи астероидов NASA сообщили, что сегодня, 20 мая, мимо Земли пронёсся огромный астероид.

Политика США ввели санкции против трех организаций из России Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Шоу-бизнес Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде» Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".

Экономика Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.

Политика Жители родного села Кадырова поддержали его переименование в Ахмат-Юрт Жители села Центарой Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат Кадыров, согласились переименовать его в Ахмат-Юрт.

Шоу-бизнес Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова перенесла операцию Телеведущая решила наконец исправить зрение. Накануне Анфиса Чехова перенесла операцию, а именно лазерную коррекцию зрения.

Футбол Дренте рассказал о своём переходе в «Аланию» Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте рассказал, как состоялся его переход во владикавказскую «Аланию».

Кино Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».

Происшествия Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.