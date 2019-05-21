Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»RT на русском 06:03

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
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Польша попросила принять срочные меры для возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Rambler News Service06:39

Польша потребовала от России срочно разобраться с «грязной» нефтью

Lenta.ru07:21

Польша попросила Россию принять срочные меры для поставок чистой нефти

Взгляд.ру06:42

Польша потребовала от России назвать сроки поставки чистой нефти

Московский Комсомолец08:17

Польша потребовала от РФ назвать сроки возобновления поставок чистой нефти

Интерфакс06:33

Минэнерго Польши обратилось к РФ с просьбой принять меры для восстановления поставок нефти

ТАСС06:10

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

RT на русском06:03
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В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
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Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
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Смартфоны Huawei отключат от Android

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Исследователи астероидов NASA сообщили, что сегодня, 20 мая, мимо Земли пронёсся огромный астероид.
Обновлено вчера в 04:22
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Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Шестеро жителей Алеппо пострадали от минометного обстрела

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Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
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В США потерпел крушение самолет морской пехоты

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Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Жители родного села Кадырова поддержали его переименование в Ахмат-Юрт

Жители села Центарой Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат Кадыров, согласились переименовать его в Ахмат-Юрт.
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Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах

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Дренте рассказал о своём переходе в «Аланию»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте рассказал, как состоялся его переход во владикавказскую «Аланию».
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Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
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Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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Як-42 прервал полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевший рейсом по маршруту Новый Уренгой — Уфа, вернулся в аэропорт вылета в связи с тем, что после взлета у лайнера не убрались шасси.
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