Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»RT на русском 06:03
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
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Польша попросила принять срочные меры для возобновления поставок нефти по «Дружбе»
Rambler News Service06:39
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
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