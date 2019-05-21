Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»RT на русском 06:03

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
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Польша попросила Россию принять меры для восстановления поставок нефти

Взгляд.ру06:42

Польша призывает Россию к срочным действиям по возобновлению поставок чистой нефти

Financial One06:23

Польша потребовала от РФ назвать сроки возобновления поставок чистой нефти

Интерфакс06:33

Минэнерго Польши обратилось к РФ с просьбой принять меры для восстановления поставок нефти

ТАСС06:10

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

RT на русском06:03

Польша попросила принять срочные меры для возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Rambler News Service06:39
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Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Экономика

ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 06:40
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Обновлено вчера в 02:51
Политика

Полпред в Сибири призвал власти Хакасии оптимизировать расходы

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло во вторник призвал власти Хакасии оптимизировать расходы, в том числе на аппарат правительства, и направить средства на систему ЖКХ.
Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Политика

Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца.
Обновлено вчера в 23:57
Кино

Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено вчера в 12:40
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала новорожденных щенков

Обновлено в 05:28
Общество

Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»

Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Представитель Британии прервал речь Небензи в Совбезе ООН

Заместитель постпреда Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал на полуслове выступление постпреда РФ Василия Небензи.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Все фракции Рады согласились на досрочные выборы

Все фракции Верховной рады согласились принять участие в досрочных выборах в парламент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:06
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистов из «Коммерсанта»

Кремль активно следит за увольнением журналистов из газеты «Коммерсант». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:05
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты

Новейший кулер Thermalright Macho Rev. C из процессоров AMD поддерживает только те, которые имеют исполнение AM4

Ассортимент компании Thermalright пополнился процессорным охладителем Macho Rev. C. Это новая версия кулера, представленного ещё в 2011 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о планах создания в стране российской военной базы.
Обновлено в 05:17
Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
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