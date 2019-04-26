Политика

Минэнерго: Отгрузка российской нефти в порту Усть-Луга продолжаетсяПРАЙМ 03:04

"Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время", — сообщили в министерстве.
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Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

RT на русском03:16

Минэнерго и «Транснефть» примут участие в переговорах в Минске по нефти

РИА Новости03:01

Минэнерго совместно с Транснефтью согласовали действия по улучшению качества нефти, поставляемой по «Дружбе»

Эхо Москвы03:00

В Минэнерго заявили о согласовании действий по нормализации качества нефти

Газета.Ru02:58

Минэнерго и «Транснефть» согласовали меры по нормализации качества экспортной нефти

ТАСС02:58

Минэнерго согласовало механизм повышения качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба»

Rambler News Service02:55

Минэнерго опровергло остановку отгрузки нефти в порту Усть-Луга

РБК03:07
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Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
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Политика

Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады

Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров.
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Шоу-бизнес

Грудь нараспашку! Селена Гомес покорила критиков эффектным возвращением

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Кино

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В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
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Происшествия

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Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Кино

Кит Харрингтон раскрыл секреты костюмерной сериала «Игра престолов»

Британский актер Кит Харрингтон, сыгравший в телесериале HBO «Игра престолов» роль Джона Сноу, устроил совершенно необычную экскурсию по костюмерной этого знаменитого кинопроекта и раскрыл зрителям все секреты киноистории, показав при этом, что таит в себе эта святая святых.
Обновлено в 07:14
Наука

Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной

Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках

Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина заключили под стражу в Москве по подозрению в особо крупных взятках, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 235-го гарнизонного военного суда.
Обновлено в 06:11
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках задержанного в Магнитогорске

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ о защите деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске, сообщает издание.
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Обновлено в 04:42
Спорт

Юный фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

12-летний Максим у себя в Инстаграмм выложил прыжок в пять (!) оборотов. Правда он пока исполняет его со страховкой, при помощи «удочки».
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

Рамос собрал $1,5 млн на благотворительность одним постом в инстаграме

Футболист разместил в своем инстаграме пост о вакцинации младенцев и сообщил, что за каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует ЮНИСЕФ 1 доллар.
Обновлено в 06:06
Финансы

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Экономика

Uber снизил оценку для IPO на 10%

Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции исходя из капитализации в $80-90 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с подготовкой IPO.
Обновлено в 07:12
Космос

Посмертная колонизация Марса: Земляне вымрут из-за «убегающего» Солнца

Судя по всему, земляне попросту вымрут из-за «убегающего» от них Солнца, ведь по мере отдаления от Голубой планеты звезда будет дарить людям всё меньше живительного света, а потом исчезнет навсегда.
Обновлено в 06:33
Политика

Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны некоторые страны

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть границы Шенгенской зоны. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в Париже.
Обновлено вчера в 22:41
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Авто

В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X

Окончательное решение о возможности продаж Isuzu MU-X в России пока не принято, этот вопрос прояснится к концу текущего года.
Обновлено в 06:47
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Общество

Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян

Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

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Обновлено в 06:25
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
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