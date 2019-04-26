Политика
Минэнерго: Отгрузка российской нефти в порту Усть-Луга продолжаетсяПРАЙМ 03:04
"Отмечаем продолжение отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга, что способствует поступлению кондиционной нефти на узел учета Унеча в ближайшее время", — сообщили в министерстве.
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Минэнерго согласовало механизм повышения качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба»
Rambler News Service02:55
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Музыка
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Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
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Политика
Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады
Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров.
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Шоу-бизнес
Грудь нараспашку! Селена Гомес покорила критиков эффектным возвращением
26-летняя красотка предпочла действительно элегантный образ. Селена Гомес выбрала длинное черное платье Dior с глубоким декольте.
Обновлено в 06:21
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
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Происшествия
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Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Кино
Кит Харрингтон раскрыл секреты костюмерной сериала «Игра престолов»
Британский актер Кит Харрингтон, сыгравший в телесериале HBO «Игра престолов» роль Джона Сноу, устроил совершенно необычную экскурсию по костюмерной этого знаменитого кинопроекта и раскрыл зрителям все секреты киноистории, показав при этом, что таит в себе эта святая святых.
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Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках
Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина заключили под стражу в Москве по подозрению в особо крупных взятках, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 235-го гарнизонного военного суда.
Обновлено в 06:11
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках задержанного в Магнитогорске
Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ о защите деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске, сообщает издание.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Спорт
Юный фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
12-летний Максим у себя в Инстаграмм выложил прыжок в пять (!) оборотов. Правда он пока исполняет его со страховкой, при помощи «удочки».
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Рамос собрал $1,5 млн на благотворительность одним постом в инстаграме
Футболист разместил в своем инстаграме пост о вакцинации младенцев и сообщил, что за каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует ЮНИСЕФ 1 доллар.
Обновлено в 06:06
Финансы
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Экономика
Uber снизил оценку для IPO на 10%
Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции исходя из капитализации в $80-90 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с подготовкой IPO.
Обновлено в 07:12
Космос
Посмертная колонизация Марса: Земляне вымрут из-за «убегающего» Солнца
Судя по всему, земляне попросту вымрут из-за «убегающего» от них Солнца, ведь по мере отдаления от Голубой планеты звезда будет дарить людям всё меньше живительного света, а потом исчезнет навсегда.
Обновлено в 06:33
Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны некоторые страны
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть границы Шенгенской зоны. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в Париже.
Обновлено вчера в 22:41
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Авто
В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Окончательное решение о возможности продаж Isuzu MU-X в России пока не принято, этот вопрос прояснится к концу текущего года.
Обновлено в 06:47
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Общество
Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян
Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25