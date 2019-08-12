Экономика

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессииRT на русском вчера в 12:21

«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
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Коммерсантъвчера в 17:56

Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике

Российская газетавчера в 13:46

Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

РБКвчера в 12:32

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в российской экономике

ТАССвчера в 12:53

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

РИА Новостивчера в 12:04

Рост ВВП РФ в I полугодии предварительно составил 0,7%

Газета.Ruвчера в 09:27

В России прогнозируют рецессию уже в 2019 году

Mirmol.ruвчера в 01:09
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Транспорт

Перевозчик пообещал не повышать стоимость проезда в Саратове

В администрации Саратова 13 августа состоялось совещание, посвященное желанию перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 28-30 рублей.
Обновлено в 03:38
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:25
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского

Обновлено вчера в 08:45
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Политика

Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Футбол

Семин назвал главный изъян в работе ВАР в России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "Футбол России" телеканала "Россия 24" отметил, что всегда выступал за использование системы ВАР на матчах РПЛ.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Детей из Челябинска в нечеловеческих условиях везли домой из Крыма

Обновлено в 01:13
Общество

Житель Камчатки получит компенсацию из-за ошибочного призыва на службу

Обновлено вчера в 23:12
Общество

Три бренда извинились перед Китаем за «неправильные» футболки

Обновлено в 02:21
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика

Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины

Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:16
Экономика

Верховный суд встал на сторону ипотечников

В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Общество

Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

«Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области

Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».
Обновлено в 03:40
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

В Якутии пять человек погибли в ДТП

При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Авто

Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд

Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Политика

Зеленский сменил ряд глав отделов полиции в Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должностей целый ряд глав отделов полиции в Житомирской области, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт

Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге

Муж и жена обсуждали долги и кредиты, которые у них накопились. В порыве ярости супруг схватил нож и пырнул лезвием свою возлюбленную.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее

Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
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