Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии РоссииРБК 12:32
Техническая рецессия в экономике фиксируется при отрицательной динамике ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд. Рост ВВП России во втором квартале составил 0,9% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. В первом квартале 2019 года ВВП вырос на 0,5%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Гаджеты
Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei
На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
Обновлено вчера в 02:20
Музыка
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте
Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 12:05
Авто
Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Анжелика Варум из-за маленькой пенсии вынуждена открыть винный бизнес
По словам певицы, решение открыть винный бизнес, было абсолютно правильным, она преуспела в этом деле.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой
Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 10:17
Финансы
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Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
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Происшествия
Опубликовано видео с места хлопка газа в доме в Москве
Обновлено в 12:34
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено в 10:24
Теннис
Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса» в Монреале
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале турнира ATP серии «Мастерс-1000» в Монреале, Канада.
Обновлено в 01:10
Транспорт
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Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Политика
Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе
Индия своими действиями в Кашмире нарушила двусторонние соглашения по обеспечению мира и стабильности в пограничных районах, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно
Британское издание Daily Mail сообщает, что итальянский «Ювентус» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Обновлено в 13:16
Космос
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест
Мосгорсуд продлил на два месяца – до 14 октября – срок ареста бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан.
Обновлено в 13:11
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Британский политик обвинил Маркл в «дурном влиянии» на Гарри
Политик Найджел Фарадж не скрывает своего разочарования и винит герцогиню Сассекскую в «дурном влиянии» на принца.
Обновлено в 12:45
Общество
Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды
Обновлено в 12:16