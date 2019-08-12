Техническая рецессия в экономике фиксируется при отрицательной динамике ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд. Рост ВВП России во втором квартале составил 0,9% в годовом выражении, следует из предварительной оценки Росстата. В первом квартале 2019 года ВВП вырос на 0,5%.

Гаджеты Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.

Музыка Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.

Авто Танк ядерного апокалипсиса нашли в России В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Шоу-бизнес Анжелика Варум из-за маленькой пенсии вынуждена открыть винный бизнес По словам певицы, решение открыть винный бизнес, было абсолютно правильным, она преуспела в этом деле.

Армия и оружие NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

Финансы России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Армия и оружие Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Политика Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

Теннис Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса» в Монреале Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале турнира ATP серии «Мастерс-1000» в Монреале, Канада.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман 40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.

Политика Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе Индия своими действиями в Кашмире нарушила двусторонние соглашения по обеспечению мира и стабильности в пограничных районах, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.

Футбол «Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно Британское издание Daily Mail сообщает, что итальянский «Ювентус» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Происшествия Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест Мосгорсуд продлил на два месяца – до 14 октября – срок ареста бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан.

Политика Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России "В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.