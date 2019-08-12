Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессииRT на русском 12:21
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
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Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Культура
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
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Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Обновлено в 05:21
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Экономика
Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
Руис и Джошуа провели первый бой 1 июня 2019 года.
Обновлено в 12:59
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Авто
Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году
Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 01:05
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
Как именно белок блокирует цикл жизнедеятельности раковых клеток, пока неизвестно, но специалисты надеются, что дальнейшее изучение Lynx1 поможет создать лекарство, которое бы защитило потребителей табачного дыма от рака легких и других типов опухолей, возникающих из-за курения.
Обновлено в 08:37
Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Пескова впервые представил свою возлюбленную
Песков-младший впервые выложил в своем микроблоге совместную с любимой девушкой фотографию, на которой влюбленные позируют крупным планом.
Обновлено в 13:35
Общество
На Брянщине почтили память погибших моряков подлодки «Курск»
Сегодня, 12 августа, в России почтили память погибшего экипажа атомной подводной лодки «Курск». Трагедия произошла ровно 19 лет назад.
Обновлено в 10:26
Культура
Объявлен конкурс концепций развития Российского этнографического музея
Министерство культуры России объявило о конкурсе концепций развития Российского этнографического музея, который расположен в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:53
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 14:16