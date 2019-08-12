«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Политика В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Армия и оружие Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Культура Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Космос НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.

Политика Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Экономика Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).

Финансы ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.

Единоборства Джошуа и Руис подписали контракт на бой Руис и Джошуа провели первый бой 1 июня 2019 года.

Политика США ужесточат правила получения грин-карт Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.

Авто Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.

Наука Российские ученые нашли способ остановить рак легких Как именно белок блокирует цикл жизнедеятельности раковых клеток, пока неизвестно, но специалисты надеются, что дальнейшее изучение Lynx1 поможет создать лекарство, которое бы защитило потребителей табачного дыма от рака легких и других типов опухолей, возникающих из-за курения.

Игры Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Пескова впервые представил свою возлюбленную Песков-младший впервые выложил в своем микроблоге совместную с любимой девушкой фотографию, на которой влюбленные позируют крупным планом.

Общество На Брянщине почтили память погибших моряков подлодки «Курск» Сегодня, 12 августа, в России почтили память погибшего экипажа атомной подводной лодки «Курск». Трагедия произошла ровно 19 лет назад.

Культура Объявлен конкурс концепций развития Российского этнографического музея Министерство культуры России объявило о конкурсе концепций развития Российского этнографического музея, который расположен в Санкт-Петербурге.

Экономика Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.