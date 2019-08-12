Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессииRT на русском 12:21
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:34, Вашингтон
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Космос
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На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
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Обновлено в 09:00
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
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Политика
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Туркменистан планирует приобрести всю линейку российских автомобилей представительского класса Aurus, сообщает ТАСС.
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Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
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