Экономика
Российской экономике удалось избежать технической рецессииИнтерфакс 12:15
ВВП РФ, очищенный от сезонности, во II квартале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в I квартале, говорится в сообщении министерства. Таким образом, экономика РФ избежала вхождения в техническую рецессию, уточняют в Минэкономразвития.
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