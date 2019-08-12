Экономика
Росстат оценил рост ВВП в апреле—июне 2019 года в 0,9%Коммерсантъ вчера в 13:12
ВВП России в апреле—июне вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата. Эта оценка оказалась выше оценки Минэкономики, которое заявило о росте на 0,8%.
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Экономика
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Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
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Политика
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В Екатеринбурге собираются создать казачью зоополицию. Ее задача — спасать собак и кошек от живодеров.
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В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
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