Экономика

Росстат оценил рост ВВП в апреле—июне 2019 года в 0,9%Коммерсантъ вчера в 13:12

ВВП России в апреле—июне вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата. Эта оценка оказалась выше оценки Минэкономики, которое заявило о росте на 0,8%.
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