Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессииRT на русском 12:21
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Вашингтон
Политика
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Армия и оружие
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Технологии
Легенда о «Буревестнике»
Несмотря на сообщение ТАСС от 16 февраля 2019 года о завершении ключевого этапа испытаний ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник», многие специалисты сомневаются в возможности ее создания.
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Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
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Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
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