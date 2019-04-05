Экономика

Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляцииРБК 14:26

В марте, как отметили в Минэкономразвития, продолжилось замедление инфляции в помесячном выражении (с 0,44% в феврале до 0,32% в марте). А инфляция по итогам апреля (месяц к месяцу) составит около 0,3%. Годовые темпы инфляции в апреле при этом составят 5,1–5,2%, прогнозируют эксперты.
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