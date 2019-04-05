Экономика
Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляцииРБК 14:26
В марте, как отметили в Минэкономразвития, продолжилось замедление инфляции в помесячном выражении (с 0,44% в феврале до 0,32% в марте). А инфляция по итогам апреля (месяц к месяцу) составит около 0,3%. Годовые темпы инфляции в апреле при этом составят 5,1–5,2%, прогнозируют эксперты.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем
Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
Обновлено в 07:18
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Культура
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Политика
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.
Обновлено в 03:52
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом
Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.
Обновлено в 18:02
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика
США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы
Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Обновлено в 10:53
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено в 11:27
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Политика
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
В Латвии сочли, что Ушаков стал угрозой для демократии Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 04:36
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Кино
Каннский фестиваль соболезнует в связи со смертью Георгия Данелии
Известный кинорежиссер скончался 4 апреля на 89-м году жизни Комитет Каннского фестиваля выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Георгия Данелии, передает ТАСС.
Обновлено в 10:42
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09