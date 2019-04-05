Экономика
Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в РоссииИзвестия вчера в 23:42
Минэкономразвития ожидает, что в России в апреле инфляция замедлится до 0,3%. Об этом 5 апреля сообщило ТАСС.
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Футбол
«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Саутгемптон»
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»
Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие
СМИ: шесть британских военных задержаны по подозрению в сексуальных домогательствах
Шесть британских военнослужащих задержаны по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего лица.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Происшествия
На два месяца арестована хирург Верди в Краснодаре
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Представитель ОБСЕ Фриш посетил СИЗО в Донецке, где содержатся пленные
Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш встретился в пятницу с руководством одного из донецких СИЗО, где содержатся украинские пленные.
Обновлено вчера в 03:50
Гаджеты
Два студента из Китая обманули Apple на миллион долларов
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали фальшивые iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено в 04:20
Общество
Молодежные банды захватывают школы в стране
Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Политика
В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо
«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Общество
Ассанж требует от Швеции миллион долларов
Как указал Ассанж в заявлении в Верховный суд Швеции, ему пришлось оплачивать услуги адвокатов в Швеции, Великобритании и Эквадоре, а также рассылать запросы в ООН и другие международные организации.
Обновлено в 06:21
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Авто
Кроссовер Tesla Model Y можно заказать за 4,8 млн рублей
«Связной» в партнерстве с Moscow Tesla Club начал принимать предварительные заказы на новую модель Tesla – электрический компактный кроссовер Model Y. Самая доступная версия стоит минимум 4,8 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье
Более 5 тысяч врачей переехали в село по программе «Земский доктор»
Более 5,3 тысячи врачей уехали жить и работать в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2018 году.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР
Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем
Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Спутники-шпионы США облетели российские аппараты
Военные спутники-шпионы США многократно подлетали к военным аппаратам России и Китая, свидетельствует доклад о мировых системах противокосмической обороны «За безопасный мир».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала свою коллекцию туфель
Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова в одной из социальных сетей выложила видеоролик, где показывает, что ее обувь уже занимает весь коридор и вход в ванную, так как на полках уже не помещается.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась откровенным постельным фото
В подписи к фото 36-летняя певица опубликовала пару строчек из своей новой песни.
Обновлено в 03:20