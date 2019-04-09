Финансы

Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 годВедомости 13:00

В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб. за доллар. В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован из-за усиления санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро.
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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на 2019 год

Московский Комсомолец11:57

Миноэкономики повысило прогноз по курсу доллара

Коммерсантъ12:08

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара

News.ru11:59

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

Российская газета11:58

Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год

РБК13:18

Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год

Rambler News Service11:01

Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год

Ведомости13:00
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Создатели новинки говорят о том, что "космический самолет" сможет двигаться со скоростью 3,3 Маха, что в три раза превышает скорость звука.
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Психологи нашли связь между чертами личности и результатами жизни

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В России запущен телеканал «Победа»

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Армия и оружие

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Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
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Армия и оружие

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