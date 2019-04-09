Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 годВедомости 13:00

В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб. за доллар. В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован из-за усиления санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро.

Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год

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