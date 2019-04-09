Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 годВедомости 13:00
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб. за доллар. В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован из-за усиления санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро.
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Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали письмо Игоря Сечина правительству
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Обновлено в 11:13
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Наука
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Обновлено в 12:03
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Обновлено в 13:04
Культура
В России запущен телеканал «Победа»
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Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло переброску Су-57 в Сирию
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Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
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Армия и оружие
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Происшествия
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