Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 годВедомости 13:00
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$. В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован из-за усиления санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро.
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Происшествия
Полузащитник «Челси» задержан за вождение в нетрезвом виде
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В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
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НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
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Sniper Elite V2 Remastered выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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Обновлено в 06:01
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Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин
Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.
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Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
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Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
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«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
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Кино
Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино
Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok
В Москве Басманный суд продлил срок арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля еще на три месяца.
Обновлено в 13:41
Авто
Hyundai рассекретил облик нового бюджетного кроссовера Hyundai Venue
Южнокорейское автомобильное предприятие Hyundai показала впервые тизеры своего нового бюджетного кроссовера Venue, официальный показ состояться уже через несколько дней.
Обновлено в 15:06
Политика
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
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Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:44
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено в 20:47
Политика
Власти Алжира депортировали главу бюро AFP
Власти Алжира выслали из страны руководителя алжирского бюро французского агентства Agence France-Presse (AFP).
Обновлено в 19:50
Политика
Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:29
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Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:02
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Обновлено в 18:33
Энергетика
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"Новатэк" не видит никакой конкуренции своего СПГ с трубопроводным газом "Газпрома", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках Арктического форума "Арктика - территория диалога".
Обновлено в 15:28
Наука
В Германии нашли останки крокодила, которому 150 миллионов лет
На юге Германии нашли останки доисторического крокодила, который жил около 150 миллионов лет назад.
Обновлено 07 апреля в 20:04
Футбол
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26