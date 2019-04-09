Финансы

Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 годВедомости 13:00

В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$. В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован из-за усиления санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро.
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Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год

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Коммерсантъ12:08

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Российская газета11:58

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на 2019 год

Московский Комсомолец11:57

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ТАСС11:34

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара

News.ru11:59
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