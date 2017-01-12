Экономика
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпанияхРИА Новости 06:24
Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
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В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
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День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище
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Обновлено в 03:38
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» заявили о наращивании Россией экспорта военно-морских технологий
Обновлено в 06:13
Политика
Судьбу Татьяны Давыденко решит сессия Заксобрания Красноярского края
Завтра сессия ЗС решит судьбу руководителя Счетной палаты.
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Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
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Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.
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Футбол
«Фенербахче» сделал заявление по Озилу
"Фенербахче" сделал заявление касательно слухов, связывающих клуб с приобретением полузащитника "Арсенала" Месута Озила.
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Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
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Транспорт
«Метро будет возить воздух»: колонка читателя E1.RU, который против второй ветки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге снова активно обсуждается вопрос строительства второй ветки метро.
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Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
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