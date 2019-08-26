Экономика

BFM.ruBFM.ruМинэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
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Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

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