Экономика
BFM.ruМинэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
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Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян почти до нуля
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Минэкономики понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1% до 0,1%
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