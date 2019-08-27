Экономика
BFM.ruМинэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
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Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Происшествия
В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар
Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru 18:31
Транспорт
Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке
Работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы.
News.ru 20:52
Здоровье
Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон»
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.
Говорит Москва 09:28
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Наука
Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника
Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
N+1 24 августа в 07:19
Политика
Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море
Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.
RT на русском 16:57
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Космос
Первый космонавт ОАЭ проведет на МКС 16 экспериментов
Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее сообщил, что первый космонавт ОАЭ, которым определен Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней.
РИА Новости 09:47
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru 17:26
Наука
Присутствие романтического партнера помогло снизить боль
Австрийские ученые выяснили, что благоприятно влиять на восприимчивость к боли может даже одно только присутствие романтического партнера без какого-либо — физического или вербального — контакта.
N+1 05:07
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда в Челябинске
Сергей Ковалев в Челябинске защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке с британцем Энтони Ярдом.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:10
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 19:55
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня до минимального значения с марта 2008 года
Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.
ТАСС 22:36
Энергетика
Росстат сообщил о снижении цен на бензин
В июле 2019 года производители снизили стоимость бензина, снижение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне, сообщил Росстат.
Взгляд.ру 10:55
Армия и оружие
Уроки истории: российско-монгольский поисковый отряд захоронил 17 советских солдат, погибших под Халхин-Голом
В Монголии, в 350 километрах от города Чойбалсан, в районе сопки Ремизова, поисковым отрядом российских военнослужащих и представителей монгольских общественных организаций были подняты на поверхность останки 17 солдат Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), погибших во время боев при Халхин-Голе.
ТК Звезда 22:03
Общество
Росстат рассказал о дефиците мужчин в регионах России
В возрасте от 0 до 4 лет на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, а уже в возрасте от 20 до 25 лет на тысячу мужчин приходится 1 023 женщины.
ТагилСити.ру 00:34
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма 11:33