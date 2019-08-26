Экономика
РИА НовостиМЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения России. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Орешкин, представляя обновленный прогноз министерства на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на текущий год.
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Гаджеты
Драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.8.2 улучшает работу с Control
Компания AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.8.2, который приурочен к завтрашнему выходу Control.
Игромания.ру 16:33
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Экономика
Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
Почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции, они попадают в «квалификационную яму».
РБК 18:13
Игры
Blizzard опубликовала список известных багов WoW Classic
Игромания.ру 15:47
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru 17:26
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Происшествия
В результате стрельбы на юге Швеции погибла женщина
Женщина в возрасте около 30 лет получила смертельное ранение в результате стрельбы на улице в Мальмё на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenska со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости 07:49
Политика
Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Известия 12:51
Футбол
«Локомотив» усилится чемпионом Европы
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.
Lenta.ru 16:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.
Культуромания 14:16
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Армия и оружие
Евгений Сатановский считает, что Иран и Израиль начнут ядерную войну
Тель-Авив и Тегеран могут начать ядерную войну, считает российский востоковед, публицист и один из ведущих экспертов в области политики Израиля и стран Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Экономика сегодня 13:49
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали
Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
Life.ru 11:53
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика
Трюдо выступил против возвращения России к G8
Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.
RT на русском 14:08
Армия и оружие
Видео скрытой переброски атомных подлодок на Камчатке появилось в Сети
Военные учения подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке сняли на видео.
Вечерняя Москва 06:45
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Футбол
На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа
В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс 16:12